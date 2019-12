Democraat Joe Sestak staakt race naar het Witte Huis

Terrorist Londen werd overmees­terd door levenslang gestrafte moordenaar op verlof

1 december De terrorist die vrijdag in Londen twee mensen neerstak, werd overmeesterd door een tot levenslang veroordeelde moordenaar. De 42-jarige James Ford sneed in 2003 de keel door van een jonge vrouw met een beperking, maar was vrijdag op verlof. Samen met anderen worstelde hij de terrorist tegen de grond.