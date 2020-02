Democraat Bernie Sanders ‘rockt’ door Iowa

Het is pas vier maanden geleden dat deze 78-jarige man een hartaanval kreeg tijdens een campagnebijeenkomst, maar Bernie Sanders staat voor een menigte van zo’n 3000 uitgelaten jongeren alsof er niets gebeurd is. Geen presidentskandidaat heeft hier in Iowa zo’n grote rally gehouden in aanloop naar de voorverkiezingen, volgens zijn campagneteam.