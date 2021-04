Dekbarbecue Nederlandse duikbootbemanning fascineert Britse kustbewoners

De bemanning van de Zr. Ms. Dolfijn heeft omwonenden van een baai in het uiterste zuidwesten van Groot-Brittannië dit weekend ongevraagd getrakteerd op een uniek schouwspel. Alsof het de normaalste zaak van de wereld was, stonden de Nederlanders doodleuk te barbecueën aan dek van de onderzeeboot van de Walrusklasse. Dit tot groot vermaak van de kustbewoners, meldt de nieuwssite Cornwall Live.

De aanwezigheid van de onbekende onderzeeër op Goede Vrijdag en paaszaterdag in Mount's Bay baarde de omwonenden aanvankelijk zorgen. Was het er eentje van de Britse marine die hen bespioneerde of eentje uit Europa waarvan de bemanning op zoek was naar een ‘makkelijk te halen’ coronavaccin, vroegen ze zich af volgens de nieuwssite. Die belde de Royal Navy maar kreeg te horen dat er geen mededelingen konden worden gedaan over onderzeebootoperaties. Dat maakte het mysterie nog groter.

Navraag bij Britse ‘onderzeebootspotters’ leerde volgens Cornwall Live dat het ging om een diesel-aangedreven onderzeeboot van de Nederlandse marine, meer bepaald eentje uit de Walrusklasse. Deze onderzeeërs kunnen door hun relatief beperkte afmetingen (68 meter lang en 8,5 meter breed) en een diepgang van 7,5 meter ook vanuit ‘ondiep’ water inlichtingen verzamelen of (kust)verkenningen uitvoeren, luidt het op de Defensie-website.

Oefengebied

Desondanks vroegen de kustbewoners zich af wat de onderzeeër te zoeken had in ‘hun’ baai. Vooral omdat de bemanning zich aan dek bevond. Het verrassende antwoord op die vraag kwam toen een bewoner met behulp van een telelens foto's maakte van het zwarte gevaarte. Daarop was te zien dat de bemanningsleden een dekbarbecue hielden. ,,Niet iets dat je elke dag verwacht te zien. Het is voor mij de eerste keer dat ik een onderzeeër zie!’’ verklaarde Abdel Bakrim tegenover de nieuwssite.

Een ‘kenner’ legde later op Twitter uit dat er niks mysterieus was aan de aanwezigheid van de Nederlandse onderzeeboot in Mount's Bay. ‘Het zijn frequente bezoekers van de oefengebieden voor onderzeeërs voor onze kust.’

De Onderzeedienst Koninklijke Marine plaatste zaterdagavond foto's van de Zr. Ms. Dolfijn op Twitter. Daarop was te zien dat echte dolfijnen de onderzeeboot vergezelden, terwijl de bemanning, met een muziekje erbij, genoot van de dekbarbecue met op het rooster onder andere worsten.

Corona

De onderzeeër haalde een jaar geleden het nieuws toen een aantal van de 58 opvarenden positief was getest op corona. De onderzeeër was bezig met een oefening in de Atlantische Oceaan die nog twee weken zou duren maar keerde vervroegd terug naar Nederland.

Volledig scherm De bemanning van de onderzeeër geniet van een barbecue. © Onderzeedienst Koninklijke Marine

