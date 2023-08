Deense wereldreiziger bezoekt alle landen van de wereld zonder vliegtuig

Het is oktober 2013, bijna tien jaar geleden, als de Deen Torbjørn Pedersen (44) aan een historische reis begint. Het doel: naar alle landen van de wereld reizen zonder ook maar in één vliegtuig te stappen. Twee weken geleden rondde hij zijn reis af. Dit is zijn verhaal. ,,Overal zijn mensen gewoon mensen.’’

Met een koffer, gevuld met enkel benodigdheden zoals shirtjes, jassen, een EHBO-doos en een laptop, startte Torbjørn Pedersen (44) zijn reis in oktober 2013. Zijn doel: alle 203 landen bezoeken zonder te vliegen (de VN erkent 195 soevereine staten, maar Pedersens wereldexpeditie omvatte ook gedeeltelijk erkende staten). Zijn hoop was binnen vier jaar terug te keren, met een wereldrecord in zijn zak. Vier jaar werd tien, maar twee weken geleden zette Pedersen voet aan Deense wal, met het besef dat hij geluk heeft nog in leven te zijn.

Volledig scherm Torbjørn Pedersen is na tien jaar weer terug in Denemarken © AFP

Naast vliegtuigen mijden, gelden er nog een paar andere regels tijdens zijn reis. In elk land moet hij minimaal 24 uur verblijven, hij weerstaat de verleiding om terug naar huis te reizen en hij mag maar gemiddeld 20 dollar per dag uitgeven.

Het idee voor de wereldreis komt niet zomaar uit de lucht vallen. Begin januari leest de Deen een artikel van een stel dat net een wereldreis had afgerond. In die wereldreis had het stel alle landen van de wereld bezocht. Hoewel Pedersen een succesvolle carrière had opgebouwd en net was begonnen met daten, wilde hij een reisrecord vestigen.

Volledig scherm Torbjorn (Thor) Pedersen reisde langs alle landen van de wereld zonder te vliegen. In Petra Jordanie © privebeeld

Europa

Hij begint zijn route te plannen en stapt in oktober 2013 in een trein richting Duitsland. Het eerste deel van zijn route, Europa, is makkelijk, vertelt hij in interviews aan verschillende internationale media. Hij stuit op zijn eerste horde in december 2013, als hij geen boot kan vinden om hem van Noorwegen naar de Faeröer te brengen. ,,Dat soort dingen leken toen moeilijk,’’ zegt Pedersen tegen The Washington Post. ,,Maar dat is kinderspel vergeleken met wat kwam.”

Zo stapt hij in mei 2014 op een gammele boot richting Canada. Twaalf dagen duurt de reis, gevuld met doodsangsten. In juni 2015 wordt cerebrale malaria bij Pedersen vastgesteld in Ghana. De Deen hallucineert en verliest tijdelijk het vermogen om eenvoudige taken, zoals schrijven, uit te voeren. Zelfs na een behandeling, trillen zijn handen nog drie maanden, vertelt hij, opnieuw aan The Washington Post.

Volledig scherm Torbjorn (Thor) Pedersen reisde langs alle landen van de wereld zonder te vliegen. Op een schip door het Suezkanaal © privebeeld

Het is oktober 2015 als Pedersen met de gedachte worstelt om te stoppen. De Deen is uitgeput en eenzaam. Als in januari 2016 drie mannen in een Afrikaanse jungle geweren richten op de reiziger, groeit het idee om te stoppen alleen maar meer. Toch blijft hij op de been omdat het merendeel van de mensen die hij tegenkomt uitermate vriendelijk is. Zo worden slaapplekken aangeboden en kijkt hij samen met tachtig mensen op de Solomoneilanden een film op zijn laptop.

De wereldreiziger moet in 2020 in Hongkong zijn reis tijdelijk pauzeren. De wereld kampt met het coronavirus. Hij heeft dan nog maar negen landen te gaan. Hij gaat aan de slag bij een kerk, die ook onderdak voor hem regelt.

Twee jaar lang leeft de Deen in Hongkong. Hij zet zijn reis voort in januari 2022. In mei dit jaar arriveert de reiziger in het laatste land, de Malediven. Een paar dagen later begint hij zijn tocht, met een boot, huiswaarts. Wat hem vooral is bijgebleven? ,,Overal zijn mensen gewoon mensen’’, besluit hij zijn interview met The Washington Post.

