Deense toerist bedreigd met mes na dragen Trump-pet

Jannich Andersen stond afgelopen vrijdag bij de metrohalte Union Square toen het duo hem confronteerde, vertelt hij aan de Amerikaanse krant New York Post. ,,Een van hen vroeg of ik wist waar de pet voor stond [...]. Hij was overduidelijk beledigd'', aldus Andersen.



De man greep vervolgens de pet van het hoofd van de nietsvermoedende student. Toen Andersen hem terug wilde pakken, ontstond er een worsteling om het hoofddeksel. Een vriend van Andersen waarschuwde hem dat een van de mannen een mes had. ,,Ik schrok en liet meteen los'', geeft de student toe.



Andersen kocht de pet tijdens het schoolreisje naar New York om aan zijn vader te geven als grappig souvenir. ,,Ik heb hem niet bewust gedragen die dag. Ik had niet verwacht dat mensen het zo erg zouden vinden dat ze een toerist zouden neersteken om het dragen van een pet.''



De plaatselijke politie is nog op zoek naar de verdachten. Het gaat om twee blanke mannen, waarvan een tussen de twintig en dertig jaar oud is.