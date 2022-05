Deense dog Zeus is met zijn 1,04 meter de grootste hond ter wereld: ‘Hij was als puppy al enorm’

Zeus leeft, samen met zijn trotste baasje Brittany Davis, in de Amerikaanse staat Texas. Als puppy was Zeus al groter dan de andere vier pups uit hetzelfde nestje. ,,Hij is altijd een grote hond geweest, zelfs voor een puppy. Hij had enorme poten”, aldus Davis.



Wanneer ze een wandeling maakt met haar hond, worden ze vaak met open mond nagekeken. Volgens Davis vragen sommige mensen soms zelfs of Zeus een pony is. ,,En of ze een ritje op hem mogen maken. Het antwoord op al die vragen is altijd ‘nee’.’’