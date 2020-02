Deelstaat-deal met ‘fascisten’ schokt Duitsland: boze politicus post Hitler-quote

Samenwerken met de rechts-populistische AfD (Alternative für Deutschland) is ‘not done’ bij onze oosterburen, laat staan een deal sluiten met partijleider Björn Höcke himself die van een Duitse rechter fascist genoemd mag worden. Tóch gebeurde het gisteren in de deelstaat Thüringen bij de verkiezing van een nieuwe premier. Duitsland verkeert in een politieke shock.

De zittende socialistische premier en gedoodverfde winnaar Bodo Ramelow (Die Linke), die de overwinning aan zijn neus voorbij zag gaan, vergelijkt de deal met AfD-leider Höcke met de opkomst van het Nationaal Socialisme in Duitsland. Hij postte gisteravond doodleuk een citaat van Hitler van 2 februari 1930 op Twitter. ,,We hebben het grootste succes behaald in Thüringen. We zijn daar echt de beslissende partij vandaag. [...] De partijen in Thüringen die tot nu toe regeerden, kunnen geen meerderheid behalen zonder onze deelname.’’

Onder een foto van Hitler en de toenmalige Duitse rijkspresident Paul von Hindenburg plaatste verliezer Ramelow een foto van zijn liberale opvolger Thomas Kemmerich (Freide Demokratische Partei) met AfD-leider Höcke die net als Hitler destijds zijn hoofd buigt. Dankzij de steun van Höcke in eigen persoon werd Kemmerich gisteren met één stem verschil tot premier verkozen in Thüringen.

Verraders

Ramelow was niet de enige die de deal met de fascistische Höcke in verband bracht met het Nationaal Socialisme. In de deelstaathoofdstad Erfurt en andere steden waaronder Berlijn, Leipzig, Jena, München en Hamburg protesteerden gisteravond een paar duizend mensen.

Dat deden ze met slogans als ‘Wer hat uns verraten? Freie Demokraten’ (wie heeft ons verraden, de vrije democraten), ‘Gelb ist das neue braun’ (geel is het nieuwe bruin, een verwijzing naar de gele FDP-kleur) en ‘Schulter an Schulter gegen den Faschismus!’ (schouder aan schouder tegen fascisme).

Merkel

Extra pijnlijk is dat de nieuwe premier niet alleen de steun kreeg van de AfD en FDP maar ook van de deelstaatregeringsfractie van de CDU, de partij van bondskanselier Angela Merkel. Die spreekt vanuit Zuid-Afrika, waar ze op staatsbezoek is, van een ‘breuk met de basisovertuigingen van de CDU’ en van een ‘onvergeeflijk proces.’ ,,Dit resultaat moet worden teruggedraaid”, aldus de bondskanselier.

CDU-partijleider Annegret Kramp-Karrenbauer veroordeelt de samenwerking met de AfD scherp en eist nieuwe premiersverkiezingen. ,,De beslissing van de CDU om zich tegen ons advies in niet te onthouden van stemming in de derde ronde, was fout.’’ De CDU kan volgens haar geen deelstaatpremier ondersteunen die bij het nemen van beslissingen is aangewezen op AfD-stemmen. ,,Dat verbiedt ons besluitvormingsproces in de partij,” zei ‘AKK’.

Niet terugtreden

Ook andere partijen drongen aan op nieuwe verkiezingen en het terugtreden van Thomas Kemmerich. De kersverse premier verklaarde vanmorgen dat hij wil reageren. ,,Het werk begint nu. We moeten de splijting in de samenleving overwinnen. Nieuwe verkiezingen zouden die kloof alleen maar vergroten. Democraten kunnen dat niet willen’’, zei de liberaal in de Ochtendshow van de publieke zender ARD.

Kemmerich beloofde dat er ‘geen samenwerking’ met de AfD zal zijn en hoopt op samenwerking met alle democratische partijen. ,,We zullen ons verzetten tegen de AfD-politiek en zullen Höcke niet toestaan ​​dat hij de democratie verder beschadigt. Ik wil bewijzen dat de AfD geen rol speelt in ons beleid.’’

Zijn weigering tot samenwerking met de AfD bemoeilijkt het vormen van een nieuwe deelstaatregering. De FDP wil ook niet samenwerken met de AfD. De regeringspartijen Die Linke, de SPD en de Groenen verloren de meerderheid bij de deelstaatverkiezingen, eind oktober.