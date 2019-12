Deels gerenoveerde Big Ben luidt weer het nieuwe jaar in

update Vrouwelij­ke Syriëgan­ger uit Gouda aangehou­den op Schiphol, kind (4) naar kinderbe­scher­ming

28 december Een 28-jarige vrouwelijke Syriëganger is vanavond op Schiphol aangehouden. Haar 4-jarig zoontje dat met haar meereisde is overgedragen aan raad voor de kinderbescherming. Dat meldt het landelijk parket van het Openbaar Ministerie. Het gaat om K.S. uit Gouda. Zij vertrok in december 2013 naar Syrië. Op 30 oktober meldde zij zich, samen met een andere Nederlandse vrouw, bij het Nederlandse consulaat in Ankara.