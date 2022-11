Deel van migranten aan land, compromis tussen Italië en hulporganisaties

Er is een compromis bereikt over de al tien dagen durende strijd tussen het NGO schip Humanity 1 en de Italiaanse regering. Zondagnacht zijn 144 zieken, vrouwen en kinderen in de Siciliaanse havenstad Catania aan land gegaan. De migranten zijn met bussen overgebracht naar opvangcentra elders op het eiland.

35 mannen zijn op het hulpschip achtergebleven, de crew van Humanity 1 hoopt dat zij alsnog in Italië aan land mogen. De woordvoerder van de Humanity 1, Petra Krischok, heeft twijfels bij de legaliteit van deze oplossing. ,,Volgens internationaal recht is een reddingsactie beëindigd als alle drenkelingen aan land zijn op een veilige plek”, vertelde ze aan de verzamelde pers op pier in Catania. ,,Het is niet juist dat bepaalde mensen van boord mogen en anderen niet. Het is illegaal.”

Nog twee schepen

Ook twee andere hulpschepen, de Geo Barents van Artsen zonder Grenzen en de Rise Above, hebben nu toestemming gekregen om aan te leggen op Sicilië. Aan boord van die twee schepen zijn in totaal 846 migranten. En ook van die schepen mogen de zieken, vrouwen en kinderen aan land gaan en moeten de mannen aan boord blijven. De drie schepen hebben de honderden migranten de afgelopen weken van rubberboten gered voor de Libische kust. Ze proberen vanaf daar over te steken naar Europa.

Tien dagen lang weigerde de Italiaanse regering het onder Duitse vlag varende hulpschip met 179 Afrikaanse immigranten aan boord, überhaupt toegang tot een Italiaanse haven. De kapitein van de Humanity heeft naar eigen zeggen elf keer toestemming gevraagd aan zowel Italië als Malta en even zo vaak werd die toestemming geweigerd.

Onder de Noorse vlag

Ook na aandringen van de Duitse regering om de migranten te helpen hield de minister van Binnenlandse Zaken Piantedosi zijn poot stijf. ‘Italie is niet van plan alle migranten op te nemen’, zo liet hij weten. De minister vindt dat de landen onder wiens vlag de hulpschepen varen zich moeten ontfermen over de migranten die aan boord zijn. In dit geval dus Duitsland en Noorwegen, Artsen zonder Grenzen vaart onder Noorse vlag.

Een migrant wordt aan boord gehaald.

