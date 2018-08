Deel van grote partij gestolen Red Bull-blikjes teruggevonden

'Feest­vriend' Ivana Smit als getuige afgeser­veerd

13:36 De advocaat van de familie van Ivana Smit heeft vandaag bij de coroner's court in Kuala Lumpur gehakt gemaakt van de getuigenis van Adam White. De 'feestvriend' viel door de mand met zijn verklaring over een wilde avond met Ivana en het Amerikaanse echtpaar Johnson, op een datum dat Ivana niet eens in Kuala Lumpur was.