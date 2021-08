De wereld kijkt naar Afghanistan: waarom is de ligging van dit land zo belangrijk?

Veldslagen zijn er genoeg gewonnen in Afghanistan, oorlogen nooit. Het land toont niet veel rijkdom, maar heeft wel zeldzame grondstoffen die soms in illegale mijnen worden gedolven - deels door criminelen of de taliban gerund. Er is een lucratieve handel in koper, aluminium, goud, zilver, kwik en lithium. Dat laatste is zeer gevraagd, want het is terug te vinden in de accu’s van elektrische auto’s en in laptops en smartphones. Maar Afghanistan is ook berucht vanwege de internationale heroïnehandel en traditioneel ook een vrijhaven voor extreme religieuze groeperingen. Buurlanden hebben daar direct mee te maken.