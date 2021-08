De vluchten die de geschiedenisboeken zullen halen: ‘Gevluchte Afghanen trokken zichzelf aan boord’

Nederlan­der (20) overleden na val in Oosten­rijks mountainbi­ke­park

16 augustus Een Nederlandse toerist (20) is zaterdag overleden na een val in een mountainbikepark in het district Zell am See. Hij kwam tijdens een afdaling ten val en bezweek ondanks eerste hulp van andere fietsers aan zijn verwondingen. Het was het tweede dodelijke ongeluk in de 20 jaar dat Bikepark Leogang bestaat, melden Oostenrijkse media.