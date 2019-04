De verwoesting van de Notre-Dame, wat we tot nu toe weten

Nederland­se Mariaklok hangt in Notre Dame: ‘Als de klokken verloren gaan, is dit echt een ramp’

21:10 Ze hangt al sinds 2013 in de Notre Dame in Parijs: de Mariaklok die werd gegoten in de Koninklijke Klokkengieterij Eijsbouts in Asten. Nu de iconische kerk in brand staat, maakt directeur Joost Eijsbouts zich zorgen: ,, Het klokgeluid van de Notre Dame is zo uniek en beroemd, het idee dat onze klok daar tussen hangt is natuurlijk geweldig. Als dat verloren gaat, dan is dit echt een ramp.”