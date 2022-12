De speeches van Zelenski onder de loep: ‘Hij is vooral goed in mensen medeplichtig maken’

update Busongeval in Spanje op kerstavond eist nog een leven: dodental op zeven

Het aantal mensen dat is omgekomen door een busongeluk op kerstavond in de noordwestelijke Spaanse regio Galicië is verhoogd naar zeven. Ook al meldden de autoriteiten eerder nog dat alle lichamen geborgen waren en er geen vermisten meer waren. Het officiële dodental was toen vastgesteld op zes.

26 december