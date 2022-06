De situatie in Oekraïne op de kaart en in grafieken: waar heeft Rusland controle?

Wie langs Spaanse kust in zee plast, riskeert een boete tot 750 euro

Wie heeft niet even het kind in de branding van de zee laten hurken om, bij hoge nood tijdens een dagje aan het strand, te laten plassen? Of is zelf daarvoor verder het water ingelopen om er, zowel opgelucht als schichtig om zich heen kijkend, even pas op de plaats te maken om de blaas te ontlasten. In een groot aantal badplaatsen in Spanje kun je dat beter zo ongemerkt mogelijk doen, want daar bestaat een verbod op plassen in zee. Maximale boete: 750 euro.

23 juni