De situatie in Israël: een permanent kruitvat met veel verschillende lontjes

Corona sloopt nu ook Indiase platteland: lijken drijven voorbij in Ganges

16:36 Dorpelingen in de Indiase deelstaat Bihar deden deze week een macabere ontdekking. Er dreven tientallen lichamen in de Ganges, vermoedelijk Covid-slachtoffers. Volgens lokale autoriteiten komen de lichamen uit de naburige deelstaat Uttar Pradesh. De lichamen lagen al enkele dagen in het water. Waar in de eerste coronagolf het platteland de dans enigszins leek te ontspringen, is daar nu geen sprake van. De coronacrisis is tot diep in de Indiase dorpen doorgedrongen.