De rijke vrienden van Poetin blijven geheim

Volledig scherm © Vladimir Poetin. EPA Naming en shaming, dat zou een wig moeten drijven tussen de Russische elite en president Poetin. Volgens een sanctiewet die het Congres aannam in reactie op Russisch geknoei met de Amerikaanse verkiezingen, moest de regering Trump deze week een zwarte lijst publiceren van corrupte oligarchen die dichtbij Poetin staan. Amerikaanse lobbyisten en advocaten hadden het druk met Russische cliënten die wilden voorkomen dat hun naam besmeurd zou worden – ze vreesden problemen met banken en toekomstige strafmaatregelen.



Maar nu de lijst eenmaal openbaar is, blijkt dat Trumps ministerie van Financiën het zich wel erg makkelijk heeft gemaakt: de namen van zakenmensen zijn gekopieerd uit Forbes, dat jaarlijks een lijst van de 200 rijkste Russen publiceert. De lijst eindigt bij nummer 96, de laatste man van meer dan een miljard uit het blad. Over banden met het regime van Poetin, informatie waar het Congres om vroeg, zegt deze verzameling namen niets. Een woordvoerder van het ministerie bevestigde tegenover Buzzfeed anoniem dat gebruik is gemaakt van ‘openbare bronnen’.

Schande

Voormalig Forbes-uitgever Leonid Bershidsky noemt de Amerikaanse oligarchenlijst in een opinieartikel voor Bloomberg ‘een schande’. Sommige miljardairs in de rij zijn juist in conflict met Poetin, zagen hun welvaart geconfisqueerd worden of doen zaken buiten hun vaderland.

Er was wel degelijk een doordachte lijst opgesteld van oligarchen die profiteren van hun banden met Poetin, volgens een Ruslandexpert die eraan meewerkte, econoom, Anders Aslund. Op het laatste moment werd die op last van een hoge regeringsmedewerker vervangen door de wie-is-wie van miljardairs uit Forbes, schreef hij in een commentaar voor denktank Atlantic Council. ,,Zo wordt het werk van experts belachelijk gemaakt, de sanctiewet ineffectief neergezet en worden Amerikaanse sancties tegen Rusland bespot.”

Schrikken

Volgens het Amerikaanse ministerie van Financiën is er ook een geheime versie van de lijst, waar mogelijk meer namen op staan. Tegelijk maakte Trumps regering bekend dat tegen de verwachtingen in géén extra sancties voor Rusland volgen. De dreiging van sancties is al genoeg om potentiële klanten van Russische defensiebedrijven af te schrikken, volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken.