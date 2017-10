'De Reus' van bende van Nijvel op vakantie met collega-rijkswachters

Er is een nieuwe foto opgedoken van 'De Reus' van de Bende van Nijvel. Het gaat om een vakantiekiekje waarop wijlen Christiaan B. uit Aalst te zien is met zes collega-rijkswachters op een camping in Frankrijk.

De foto, vandaag gepubliceerd door de krant Het Laatste Nieuws, is gemaakt in de Ardèche. 'De Reus' verbleef er een dag of vijf met een vriendenclubje van collega-rijkswachters uit Aalst, Ninove, Dendermonde en Wetteren. Samen vormden ze een voetbalploeg van de toenmalige rijkswacht, een op militaire leest geschoeide politiedienst die op 1 april 2001 samenging met de gerechtelijke politie en sindsdien de federale politie vormt.

Zo goed als Christiaan B. was in gevechtssporten, zo stuntelig was hij op het voetbalveld. ,,Door zijn lengte was Chris goed met het hoofd. Een technisch wonder was hij niet. En in het lopen blonk hij ook niet uit”, zo verklaart een oud-collega die ook lid was van de vriendenploeg tegen de krant. Het rijkswachtteam speelde volgens hem niet alleen tegen lokale ploegjes maar ook tegen het vedettenteam van de toenmalige Belgische publieke omroep BRT.

'Ontmaskerd'

De identiteit van de vermeende 'Reus' van de Bende van Nijvel werd zondag onthuld door een jeugdvriend. Deze Marc Van Damme legde voor de camera's van de Vlaamse commerciële zender VTM een getuigenis af over het leven van Christiaan B. Hij vertelde de naam van B. al in 1998 te hebben doorgegeven aan het team dat de aanslagen onderzocht van de Bende van Nijvel. Dit na de verspreiding van een compositietekening waarop hij B. had herkend. De extreem gewelddadige bende pleegde begin jaren 80 zeventien overvallen op Delhaize-supermarkten waarbij 28 doden vielen.



De Vlaamse topadvocaat Jef Vermassen claimde vorige week al te weten wie er achter de beruchte bende zitten. Volgens het Belgische Openbaar Ministerie gaat het in elk geval om een inmiddels overleden ex-rijkswacht uit Aalst, ook oud-lid van elite-eenheid Groep Diane. Hij stond bekend als 'De Reus'.

Marc van Damme (l) gaf B.'s naam al in 1998 door aan de politie nadat hij zijn jeugdvriend had herkend op een compositietekening van 'De Reus'.

Laptop

Alles wijst steeds meer in de richting van Christiaan B.. Hij zat bij de Groep Diane en overleed in mei 2015 aan de gevolgen van drankmisbruik. Vlak voor zijn dood bekende hij zijn misdaden aan zijn broer, die de bekentenis deelde met intimi onder wie Christiaans jeugdvriend Marc Van Damme.

Na de dood van de vermeende 'Reus' verdween zijn laptop en werd geld van zijn rekening gehaald. Dat bevestigde de advocaat van B.'s broer tegenover Het Laatste Nieuws. ,,De familie plaatst grote vraagtekens bij beide vaststellingen", zo verklaarde Geert Lenssens. Hij zegt geen idee te hebben of de politie de verdwijning van de laptop en opname van het geld onderzoekt.

Volgens de krant vond nog geen sporenonderzoek plaats in de leegstaande woning van B.. Buren zagen er wel medewerkers van stadsdiensten die na het overlijden 'een hoop rommel' afvoerden naar het containerpark. ,,Je zou toch denken dat de politie eerst alles grondig controleert”, klinkt het.

Minister

De Belgische minister van Justitie verklaarde vanmiddag dat de 'onderste steen boven moet komen' in het onderzoek naar de Bende van Nijvel. ,,Te veel is onopgehelderd'', zei minister Koen Geens in het parlement naar aanleiding van de recente onthullingen dat een voormalige rijkswachter mogelijk lid was van de moorddadige organisatie uit de jaren tachtig.

,,Zo nodig komt er extra geld en personeel voor het onderzoek", zei Geens. Hij waarschuwde meteen voor te hoog gespannen verwachtingen. Volgens hem zijn er in het verleden pogingen gedaan het onderzoek te dwarsbomen. Hij had het over ,,een besmeurde erfenis".

