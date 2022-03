De ramp van Sierre, tien jaar later: ‘Onze veerkracht doet me versteld staan’

SIERRE - Op 13 maart herdenkt België het busongeval in Sierre, die dag tien jaar geleden. De plaats in Zwitserland heeft voor altijd een tragische bijklank. In een tunnel botste de Belgische bus op een betonnen muur van een noodnis. Er vielen 28 doden, onder wie 22 schoolkinderen, zij kwamen terug van een skivakantie.

De meeste slachtoffers gingen naar school in het Limburgse Lommel en in Heverlee nabij Leuven. Op de bus zaten ook Nederlandse kinderen. Zes overleefden de ramp niet. Willem-Alexander en Máxima woonden destijds de herdenkingen bij in Lommel en in Leuven, de hoofdstad van de provincie Vlaams-Brabant.

Wat was de oorzaak van de ramp? Nog altijd gonst het van de geruchten. Er was niets aan de hand met de bus of met de wegmarkering in de als veilig beschouwde tunnel. Pleegde de chauffeur zelfmoord? Ging het om een hartfalen? Eind mei 2013 kwam de procureur van het Zwitserse Wallis met een mededeling. De oorzaak van het ongeval was niet duidelijk, mogelijk een flauwte, misschien een onoplettendheid. Hoe dan ook, het mysterie blijft. De nabestaanden wilden aanvullend onderzoek en gingen in hoger beroep. Maar dat werd in 2015 door het Zwitserse Hooggerechtshof afgewezen. Wat in Sierre achterblijft, is vooral een herdenkingsmonument.

Journalist Douglas De Coninck bracht een jaar later een boek over de ramp uit. Deskundigen wijzen hierin toch naar zelfmoord. De buschauffeur was zwaarmoedig en slikte antidepressiva. Vanaf het moment dat hij het stuur van zijn collega overnam, gaf hij plankgas. Volgens een expert stuurde hij bewust de bus naar rechts om de muur zo vol mogelijk te raken. De weduwe van de chauffeur vindt het boek wansmakelijk. ,,Een half uur voor de ramp kreeg ik hem nog aan de lijn. Wat eten we morgen? Kip met appelmoes, zei ik. Hij keek ernaar uit om thuis te zijn”, zo sprak ze in 2017.

Geen oorzaak, wel een eerbetoon

Intussen zijn we weer vijf jaar later. Tv-omroep Eén begon op 2 februari met de zesdelige reeks Niets gaat over. Lieven Van Gils en Katrien De Ruysscher zochten nabestaanden en overlevenden op. Katrien woont in Lommel, Lieven verloor door de ramp zijn vriend, meester Frank uit Heverlee. Niets gaat over zoekt niet naar de oorzaak, maar wil een eerbetoon brengen aan de slachtoffers. ,,Ik heb getwijfeld of we hier wel een tv-programma over moesten maken, maar het is iets heel waardevols geworden”, vertelde Lieven Van Gils bij de voorstelling.

Ook opvallend is het pakkende boek De appels blijven liggen en de piano is stil. Het is het verhaal van een rouwende moeder. Else van Basten Batenburg verloor met haar man Remko bij de ramp hun zoon Bart, grote broer van Luc en Roos. Haar verhaal werd opgetekend door Ingeborg Manshoven. Else vertelt over de weg die ze de voorbije jaren heeft afgelegd. ,,Al tien jaar zoek ik naar manieren om mijn leven opnieuw uit te vinden en het lukt me steeds beter. Het is een lang proces geweest dat nooit zal stoppen, vermoed ik. Met zijn vieren leven we zo goed mogelijk in het moment. Onze veerkracht doet me versteld aan. Wie had ooit kunnen denken dat we dit rouwproces elk op onze eigen manier zouden kunnen doormaken, zonder elkaar te verliezen?”

Info: ‘De appels blijven liggen en de piano is stil’, uitgeverij Pelckmans, 128 bladzijden, richtprijs: 22 euro