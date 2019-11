De pro-democraten winnen in Hongkong, maar wat betekent dat?

Wat is er ook alweer aan de hand in Hongkong?

Er zijn al vijf maanden protesten aan de gang. Die begonnen afgelopen juni, omdat de regering van Hongkong een wet wilde aannemen die uitlevering van verdachten aan China eenvoudig zou maken.



De relatie tussen China en Hongkong is bijzonder. Sinds Groot-Brittannië zijn kolonie Hongkong in 1997 aan China gaf, wordt Hongkong autonoom bestuurd met een eigen grondwet volgens het principe ‘één land, twee systemen’. De zeven miljoen burgers van Hongkong staan onder de soevereiniteit van China, maar hebben – in tegenstelling tot de bevolking van de communistische Volksrepubliek – meer rechten, zoals de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van vergadering.



De regering van Hongkong heeft het voorstel voor de uitleveringswet onder druk van het massaprotest weer ingetrokken, maar de protestbeweging richt zich nu onverminderd tegen de invloed van China in het algemeen. Bij de protesten, die vaak vol geweld verliepen, vielen de afgelopen maanden twee doden en honderden gewonden.



De inwoners van Hongkong mochten gisteren naar de stembus. Bij de verkiezingen ging het over de bezetting van de achttien districtsraden van Hongkong. Omdat de districten in de regio beperkte macht hebben, werden de verkiezingen vooral gebruikt om te zien hoeveel mensen in Hongkong nog achter leider Carrie Lam staan. De vraag was vooral of de pro-Chinese kandidaten zouden winnen, of de pro-democratrische.