De ondraaglijke geur in Takahiro's huis deed al het ergste vermoeden

Bij een huiszoeking in Japan vielen politieagenten gisteren van de ene in de andere verbazing: in vrieskisten lagen de lichaamsresten van waarschijnlijk negen mensen , allemaal in stukken gezaagd.

De ondraaglijke geur in het huis van de 27-jarige Takahiro Sjiraishi in Zama, ten zuidwesten van Tokio, deed al het ergste vermoeden. Bij de opening van de eerste vrieskist kwam de bevestiging en sloegen agenten bijna steil achterover. Onder een dikke laag kattenbakvulling lagen lichaamsdelen opgestapeld. Benen, armen. Twee hoofden naast elkaar.

Zaag

Uiteindelijk werden er drie vrieskisten en vijf opslagplaatsen gevonden, met dezelfde lugubere inhoud. Pas in het mortuarium bleek om hoeveel lichamen het ging: negen, van acht vrouwen en een man. Volgens Takahiro Sjiraishi moest hij de lijken wel verstoppen, om te voorkomen dat hij tegen de lamp zou lopen. De badkamer werd zijn ‘werkruimte’. Daar sneed hij alle lichamen in stukken. Agenten vonden zijn gereedschapskist en een zaag. Japanse media melden dat de man sommige lichaamsdelen als huisvuil aan de straat had gezet.

Volledig scherm Buren en vertegenwoordigers van de media verzamelen zich in de straat van het 'moordhuis' in Zama. Japan kent een gering aantal moorden, maar als die zich voordoen gaat het vaak om uiterst geruchtmakende zaken. © REUTERS

'Zelfmoordpact'

De politie kwam de man op het spoor in een onderzoek naar de verdwijning van een vrouw. Haar oudere broer had sinds 21 oktober geen contact meer met haar gehad. Naar nu blijkt kwamen ze met elkaar in contact via sociale media. De 23-jarige vrouw uit Hachioji (west-Tokio) zocht iemand voor een ‘zelfmoordpact’ om zich samen van het leven te beroven. Op Twitter verstuurde ze de volgende boodschap: ,,Ik wil dood, maar niet alleen. Dat is te erg. Ik zoek iemand die samen met mij wil sterven.’’

De politie kwam er dankzij haar computer en smartphone achter dat zij op een website contact had gemaakt met de verdachte uit Zama. Agenten vonden daarna camerabeelden van het tweetal, opgenomen op de treinstations van Hachioji en Zama nadat zij met elkaar hadden afgesproken. ,,Toen ontmoette ik haar voor het eerst. Ik heb haar vermoord’’, zou de man volgens de politie tijdens zijn verhoor hebben gezegd.

Volledig scherm Volgens de buren woonde de verdachte pas twee maanden in het appartement. De laatste tijd roken zij een penetrante geur maar zij sloegen geen alarm. © EPA

Geur

Buren zeiden gisteren dat de verdachte pas twee maanden in het twee verdiepingen tellende appartement woonde. Het duurde niet lang voordat zij last kregen van een penetrante geur. ,,Een geur die ik niet kon thuis brengen’’, aldus een van hen. Gisteren kwam hij erachter dat het ging om lijkengeur.

Het is niet de eerste keer dat een moord in Japan in verband wordt gebracht met websites die zich richten op zelfmoord. In 2005 arresteerde de politie een man in Osaka die een vrouw had aangeboden om haar te doden op met kolen gestookt vuur. Daarna bekende hij dat hij ook een 14-jarige scholier en een 21-jarige student had omgebracht. Ook zij liepen rond met zelfmoordplannen.

