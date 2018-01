De nieuwste, gevaarlijke gezondheidshype: ‘rauw’ water

Wat tegenstanders van gefilterd water zien als de gevaren, zijn in feite belangrijke veiligheidsmaatregelen, zegt dr. Donald Hensrud, directeur van het Healthy Living Program van de Mayo Clinic in Minnesota. ,,Zonder de behandeling van water, zijn er acute en uiteindelijke chronische gevaren”, merkt hij op.



Virussen, bacteriën zoals E. coli, parasieten en kankerverwekkende stoffen kunnen zich verspreiden via onbehandeld water. ,,Overal ter wereld zien we daar de bewijzen van en de reden waarom wij die problemen niet hebben, is omwille van onze erg efficiënte waterbehandeling”, aldus Hensrud.



,,Bijna alles wat je kan bedenken dat je ziek kan maken, kan gevonden worden in water”, vertelt voedselveiligheidsexpert Bill Marler uit Seattle aan Business Insider. Ongefilterd, onbehandeld water, zelfs van de schoonste stroom, kan uitwerpselen van dieren bevatten en zo parasieten als de Giardia verspreiden, die jaarlijks verantwoordelijk zijn voor zo’n 4600 ziekenhuisopnames in de VS. Ook hepatitis A, waaraan in 2017 nog 20 mensen stierven in Californië, verspreidt zich via onbehandeld water.