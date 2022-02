De nacht van Zelenski: ‘Angst is boosheid geworden’

In een nieuwe video laat hij weten nog steeds in Kiev te verblijven, terwijl de hoofdstad het meest recente doelwit is van het Russische leger. “Ik ben hier. We zullen geen enkel wapen neerleggen, we zullen onze staat verdedigen”, aldus de president zaterdagochtend terwijl hij door het centrum van de stad loopt. Met de video ontkracht Zelenski geruchten dat hij zou zijn gevlucht of zich heeft overgegeven.