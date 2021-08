De man die 1268 levens redde in Rwanda, riskeert levenslang: ‘Zijn veroordeling stond van tevoren vast’

Thuis in Brussel koesteren Tatiana, de vrouw van Paul Rusesabagina, en (stief)dochter Carine geen enkele illusie. ,,Zijn proces was één groot theater. Er is geen enkel materieel bewijs, de enige twee getuigen waren een gevangene en iemand die zogenaamd voor papa had gewerkt in Amerika, maar in realiteit in dienst was van de Rwandese overheid.’’