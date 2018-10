De Krim staat stil bij slachtoffers bloedbad

Wraak

De schutter, een oud-student, zou voor de aanslag al geregeld hebben opgeschept over zijn zelfgemaakte explosieven. Hij wilde wraak nemen op studenten die hem hadden vernederd. ,,Hij vertelde dat hij geen vertrouwen meer had in de mensen sinds medestudenten in zijn klas hem begonnen uit te lachen, omdat hij niet was zoals de anderen”, vertelde het 15-jarige vriendinnetje van de dader gisteren aan RT. Om die reden wilde Vladislav ,,niet langer leven” en wilde hij wraak nemen voor die vernederingen.



De Russische president Vladimir Poetin ziet dat echter anders: globalisering via het internet zou de oorzaak zijn geweest. ,,De tragedie van gisteren is blijkbaar het resultaat van onder andere globalisering, hoe vreemd het ook mag lijken”, aldus Poetin. ,,Alles is begonnen met de bekende tragische gebeurtenissen op scholen in de Verenigde Staten.”