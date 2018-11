De klaptelefoon komt terug! Samsung presenteert moderne opvolger

Update Elf gewonden bij schietpar­tij in bar Californië, agent en schutter overleden

12:06 Bij een schietpartij in het Amerikaanse Thousand Oaks (Californië) zijn vandaag elf mensen gewond geraakt. De dader gebruikte rookbommen en een handwapen, berichten Amerikaanse media. De schutter zelf is inmiddels overleden. Of er onder de bezoekers van de bar dodelijke slachtoffers zijn gevallen is nog niet bekend. Een agent overleed in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.