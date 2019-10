'De kans is groot dat de Queen’s Speech wordt afgekeurd’

Kim zet sloopkogel in Zuid-Koreaans vakantie­oord: ‘Armetierig kamp in rampgebied’

12:30 De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un is laatstelijk veel in de bergen te vinden. Reed hij vorige week nog te paard over de flanken van de heilige berg Paektusan, dit keer deed hij een andere piek aan. Wat hij bij de berg Kumgang en het nabijgelegen Diamond Mountain-resort aantrof, kon de goedkeuring van de grote leider niet wegdragen. ‘Armetierig’, vindt Kim de faciliteiten die daar door Zuid-Korea zijn neergezet. En dus moet de boel, bij gebrek aan nationaal karakter, tegen de vlakte.