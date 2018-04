De eerste balans: Kort maar krachtig

De westerse vergeldingsaanval van vannacht op doelen in Syrië gaat voorlopig de boeken in als ‘kort maar krachtig’, en alleen gericht op posities van de strijdkrachten van president Basher al-Assad.

Corridors

De operatie van vannacht was specifiek gericht op doelen die in verband worden gebracht met de inzet van chemische wapens vorig weekeinde in Douma nabij Damascus. Daarmee werd ook elk ‘contact’ met Russische en Iraanse posities in Syrië vermeden. Zij werden gewaarschuwd voor de aanvallen en kregen ook te horen welke corridors in het Syrische luchtruim zouden worden gebruikt. Zonder de doelen te noemen. De Verenigde Staten, Frankrijk en Groot-Brittanië wilden de bondgenoten van de Syrische president Basher al-Assad buiten schot laten. Alleen Syrische posities werden onder vuur genomen. Het ging om de luchtmachtbasis die voor de laatste gewraakte gifgasaanval werd gebruikt, alsmede faciliteiten voor de productie en opslag van chemische wapens.

Tomahawks

De operatie is wel groter dan die van vorig jaar april toen president Donald Trump opdracht gaf tot vergelding van een andere aanval met Syrisch gifgas in Khan Sheikhoun. Toen werden met 59 kruisraketten enkele tientallen Syrische vliegtuigen vernietigd. Dit keer betrof het geen puur Amerikaanse actie maar deden ook Frankrijk en Groot-Brittanië mee. Bovendien ging het nu niet alleen om een twee keer zo groot salvo kruisraketten. Behalve Tomahawks werden er ook Franse en Britse gevechtsvliegtuigen ingezet. Groot-Brittannië en Frankrijk gebruikten toestellen vanaf de Britse basis Akrotiri op Cyprus. Daarmee werd bewust het risico genomen van verlies van manschappen (vliegers), een gevaar dat Trump vorig jaar per se wilde uitsluiten.

'Ernstige consequenties'

Rusland zegt dat deze aanval ‘ernstige consequenties’ zal hebben maar toch is de kans op een grote escalatie voorlopig klein. Volgens de eerste berichten zijn er geen Russische en Iraanse slachtoffers gevallen en de vraag is of de westerse coalitie nog meer aanvallen in petto heeft. Als het bij deze ene actie blijft, en daar lijkt het gezien de uitlatingen in Washington, Parijs en Londen voorlopig wel op, mag die worden gezien als een duidelijke boodschap aan president Assad geen chemische wapens te gebruiken. Mocht hij toch weer die ‘rode lijn’ schenden dan kan hij rekenen op meer militair optreden van het Westen. De schade die het Syrische regime nu heeft opgelopen lijkt beperkt.

Volledig scherm Vladimir Poetin reageert woedend op de westerse vergeldingsactie in Syrië. EPA/ALEXEY NIKOLSKY/SPUTNIK/KREMLIN / POOL MANDATORY CREDIT © EPA