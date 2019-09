‘De Britten komen niet meer en sinds vandaag zien we ook geen Nederlanders meer’

Sinds de Britse reisgigant gisterochtend over de kop ging, worden Maria en haar collega’s telefonisch overstelpt met vragen van vakantiegangers die de komende tijd gereserveerd hebben. Niet zo vreemd: weliswaar komen de gasten uit diverse landen in Europa, maar bijna allemaal hebben ze geboekt via een van de merken van Thomas Cook. Overal in het hotel prijkt het gele hartvormige logo van het bedrijf. Maar liefst 80 procent van de boekingen krijgt het resort via de inmiddels failliete reisorganisatie. ,,De Britten komen niet meer, en sinds vandaag ook geen Nederlanders. Maar we hebben ook reserveringen via Thomas Cook België, Duitsland, Frankrijk, Polen… we weten niet wat daarmee gaat gebeuren. En wij horen het als laatste.”



En dan zijn er natuurlijk nog de gasten die in een van de 275 kamers verblijven. Die ontbreekt het vooralsnog aan niets: het hotel draait op volle toeren, alsof er niets aan de hand is. Het animatieteam verzorgt tussen de middag een wedstrijd in een van de drie zwembaden, het restaurant heeft een Italiaanse avond en ook de minidisco gaat vanavond gewoon door. Maar toch is de stemming aan het zwembad bedrukt. ,,Ik was wel even in paniek toen ik hoorde dat ook de Nederlandse tak geen reizen meer uitvoert”, zegt Daniëlle van den Bosch (31) uit Schijndel. Ondanks het feit dat haar vriend eerder een mailtje had gekregen met het bericht dat ze hun geboekte vakantie gewoon konden afmaken. ,,Maar ik vroeg me af: komen we wel op tijd thuis? Ik moet gewoon werken. Inmiddels zijn we ingecheckt voor onze vlucht met Transavia woensdag naar Eindhoven, dus dat voelt veilig.” Haar vakantiegevoel lijdt er niet onder.



Dat lijkt iets anders te liggen voor Julie Cummins (53) uit Cardiff, Wales. ,,En nu hou ik ermee op”, zegt ze terwijl ze haar telefoonhoesje dichtklapt en op het tafeltje naast haar ligstoel legt. ,,Het is mijn vakantie, ik ga me niet meer druk maken.” Ze zou op 1 oktober terugvliegen, maar de eigen vliegtuigen van Thomas Cook vliegen niet meer. Dinsdagavond gaan de eerste vijf vervangende vluchten vanaf de luchthaven van Heraklion, de hoofdstad van Kreta, als onderdeel van de massale repatriëringsactie die de Britse overheid heeft opgezet om 150.000 reizigers terug te krijgen. Cummins - hier met haar man, dochter, aanstaande schoonzoon en twee kleinkinderen - wil weten waar ze aan toe is, maar heeft nog helemaal niks gehoord. ,,Alles wat we weten, hebben we via de BBC op tv hier in het hotel. Heb jij nog nieuws?” zegt aanstaande schoonzoon Michael Gronow (39) spottend.