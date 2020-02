De brexit is een feit, maar het moeilijkste moet nog komen

Hè?! De brexit was nu toch geregeld?

Ja en nee. Officieel zijn de Britten geen lid meer van de EU. Toch verandert er voor de gewone burger nu verder nog niet zo veel. Dat komt omdat we tot 31 december 2020 in de zogenoemde transitieperiode zitten, een overgangsfase waarin het Verenigd Koninkrijk zich nog blijft gedragen als een lidstaat: het betaalt mee aan het EU-budget, blijft lid van de interne markt en de douane-unie en houdt zich aan alle EU-regels. Die transitieperiode is bedacht om het VK en de EU de kans te geven een akkoord over de toekomstige relatie te sluiten. Dat moet in de komende elf maanden gebeuren.