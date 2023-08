De aanklachten die Donald Trump gaan bezighouden, terwijl zijn herverkiezingscampagne gewoon doorgaat

Donald Trump is op dinsdag in staat van beschuldiging gesteld wegens samenzwering om de verkiezingsuitslag van 2020 te manipuleren. Ook moet hij zich verantwoorden voor drie andere misdaden in verband hiermee, zoals zijn rol bij de bestorming van het Amerikaanse parlementsgebouw op 6 januari 2021.

Trump was, aldus de aanklacht, ‘vastbesloten aan de macht te blijven’ en bleef volhouden dat Joe Biden de verkiezingsoverwinning van hem had gestolen. Volgens de aanklacht wist Trump heel goed dat wat hij uitkraamde onjuist was. Volhardend in zijn ongelijk volgde een reeks rechtszaken waarin Trump alsnog de uitslag probeerde te veranderen. Daarbij werden leden van de kiescommissie geïntimideerd en bedreigd. Op sociale media bleef Donald Trump zijn aanhangers opstoken met berichten dat hij (en dus, aldus Trump, ‘zij’) was beroofd van de overwinning. Die stemmingmakerij speelde een rol in de bestorming van het Capitool.

Hoe luiden de vier aanklachten tegen Trump?

Een: betrokkenheid bij een complot om de Verenigde Staten te ondermijnen door fraude en misleiding, met als doel het belemmeren van het tellen van stemmen en het bekrachtigen van de verkiezingsuitslag. Twee: samenzwering om een officiële procedure te verstoren. Dat gaat over de bijeenkomst in het Capitool waar de verkiezingsuitslag bekrachtigd zou worden. Drie: betrokkenheid bij de Capitoolbestorming, waar op 6 januari 2021 de verkiezingsoverwinning van Biden door vicepresident Mike Pence bevestigd zou worden. Vier: het ondermijnen van het recht van Amerikaanse burgers om hun stem geteld te krijgen, in een poging de verkiezingsuitslag ongedaan te maken.

Wanneer verschijnt de oud-president voor de rechter?

Trump moet donderdag opdraven voor de eerste rechtszitting, waar de aanklagers de beschuldigingen tegen hem uiteenzetten en een rechter zijn borgtochtvoorwaarden vaststelt. De rechter zal vooral een planning opstellen voor het maandenlange proces waarin aanklagers documenten en ander bewijsmateriaal overhandigen aan de advocaten van de verdediging. Waarschijnlijk zullen die komende maanden een verzoek tot seponering indienen, maar dat wordt zelden toegewezen in strafzaken. Beide partijen dienen verzoeken in om te bepalen welk bewijsmateriaal en welke juridische argumenten bij het proces worden toegelaten.

Gaat deze zaak Trumps herverkiezingscampagne verstoren?

Formeel weerhoudt niets strafrechtelijke verdachten ervan om campagne te voeren. De politieke impact is minder duidelijk. Vraag is hoe de Republikeinse Partij dit alles slikt. Trump heeft ondertussen wel laten zien alle mogelijke schandalen te kunnen doorstaan, waar elke andere politicus het allang had opgegeven. Als hij de Republikeinse nominatie wint, neemt Trump het op tegen de Democratische president Joe Biden in de verkiezingen van november 2024. Volgens de laatste peilingen heeft Biden op dit moment maar een minimale voorsprong op Trump.

Wanneer begint dat proces dan?

Dat is dus onduidelijk, maar waarschijnlijk ergens begin volgend jaar. Een rechter zal een eerste procesdatum vaststellen, maar die wordt vaak uitgesteld terwijl beide partijen elkaar in de haren vliegen over juridische kwesties en bewijsmateriaal. Trump kan ook in beroep gaan tegen procedurele uitspraken van een rechter, wat de zaak zeker verder vertraagt.

Er wordt ook gekeken naar de strafvervolging van niet nader genoemde medeplichtigen. Wie zijn dat?

Trump zou naar verluidt hebben samengespannen met zes bondgenoten in zijn mislukte poging om de resultaten van de presidentsverkiezingen ongedaan te maken. Het zou gaan om onder anderen: Rudy Giuliani, voormalige burgemeester van New York en voormalig persoonlijk advocaat van Trump. Hij heeft zonder succes meerdere rechtszaken aangespannen tegen de uitslag van de verkiezingen van 2020. John Eastman vertegenwoordigde Trump in een kansloze rechtszaak om de stemresultaten in vier staten ongedaan te maken. De voormalige hoogleraar rechten schreef misleidende juridische memo’s waarin hij beweerde dat voormalig vicepresident Mike Pence kiesmannen van bepaalde staten zou kunnen afwijzen om Democraat Biden een meerderheid van de stemmen in het kiescollege te ontzeggen.