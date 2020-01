David (50) is kroegbaas in ‘spookstad’ Wuhan: ‘Er is hier veel paniek’

Wilmots woont al 20 jaar in China. Hij baat er twee Belgische biercafés uit: the Brussels Beer Garden en The Atomium. Beide kroegen zijn dicht. Niet enkel omdat de vakantie is begonnen – in China wordt zaterdag nieuwjaar gevierd – maar ook omdat het openbare leven in de miljoenenstad tot stilstand is gekomen.



,,De mensen zijn alleen nog met het virus bezig”, zegt David. ,,De paniek is er de voorbije dagen fel ingeslagen. Dinsdag begon de ernst van de situatie door te dringen en gisteren liep iedereen met een mondmasker rond. De overheid heeft die mondmaskers verplicht gemaakt op openbare plaatsen. En een café is zo’n plaats. Ik denk niet dat de Wuhanezen nog een café in willen gaan.”