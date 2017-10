Daisy en Geert zitten vast in hun eigen huis: Duizenden vliegen gijzelen ons

Vrienden uitnodigen voor een drankje op het terras of de was buiten hangen: Daisy Carté en Geert De Smet uit het Vlaamse Eppegem kunnen het al drie jaar niet meer. Oorzaak? Een vliegenplaag die maar niet verdwijnt. ,,Als we even naar buiten willen, moeten we dat al molenwiekend doen om te vermijden dat tientallen vliegen in ons huis komen." Het koppel zoekt al jaren tevergeefs naar een oplossing.

Volledig scherm © ANP Elke week alle ramen wassen, heel wat vliegenvangers ophangen en één keer per maand de volledige gevel afspuiten met een hogedrukreiniger: wat Daisy Carté en Geert De Smet ook doen, hun tuin en woning zitten vol met vliegen. Het koppel nam drie jaar geleden hun intrek in de huurwoning in Eppegem.



,,We ondervonden meteen dat er heel wat vliegen waren", vertelt Carté. ,,Aanvankelijk dachten we dat het slechts een tijdelijk probleem was, maar toen het jaar erna opnieuw heel wat vliegen kwamen, wisten we dat er iets niet klopte. Ondertussen zijn we drie jaar verder en nog steeds leidt het ongedierte tot overlast. Tussen maart en november worden we bijna 'gegijzeld' door de vliegen."

Molenwiekend

Het is zelfs zo erg dat het koppel geen vrienden meer durft uit te nodigen. ,,Want in de zomermaanden buiten zitten, gaat niet", klinkt het. ,,Ik kan zelfs mijn was niet ophangen, want die hangt in een mum van tijd vol uitwerpselen. Wanneer ik met mijn twee hondjes op het terras wil, moet ik al molenwiekend door de achterdeur lopen om te vermijden dat tientallen vliegen naar binnen vliegen. Ook het ventilatierooster in onze keuken zit voortdurend vol. We kunnen het ongedierte echt niet buiten houden", zegt ze.

,,Er zit niets anders op dan dagelijks met een elektrische vliegenmepper door het huis te lopen. Soms zijn we wel een uur aan het jagen, om nadien vast te stellen dat ons huis nog steeds vol vliegen zit. Zelfs de klevende vliegenvangers bieden geen soelaas, ook al moeten we ze wekelijks vervangen omdat er tientallen dode beestjes op kleven. Onze ramen moet ik dan weer elke week anderhalf uur wassen, omdat ze vol uitwerpselen hangen. Mijn man spuit de gevels één keer per maand af met een hogedrukreiniger om de uitwerpselen, maar ook de eitjes van de vliegen, te verwijderen."

Chemisch reinigen

Waar de vliegen vandaan komen, is ook voor het stel een raadsel. "We sluiten onze vuilnisbakken steeds goed af", zeggen ze. "Er zijn wel wat landbouwers in de buurt, dus mogelijk ligt de oorzaak daar. We zitten met de handen in het haar, want alleen een dure, niet milieuvriendelijke behandeling is nog een mogelijkheid. Zo kunnen we onze gevel twee keer per jaar met een chemisch product laten reinigen. Maar dat kost ons niet alleen telkens 350 euro, het wordt ook afgeraden om dat te doen wanneer je huisdieren hebt."

Oorzaak blijft raadsel