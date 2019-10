Dader van Pokémonmoord bekent: ‘Ik greep haar keel vast voor wurgseks’

Een 20-jarige vrouw uit België is ruim twee jaar geleden gestorven door uit de hand gelopen wurgseks. Dat verklaarde verdachte Jonny Van Den B. (27) vandaag in de Antwerpse rechtbank. ,,We hadden seks. Eerst normaal, dan ruwer. Ik greep met beide handen haar keel vast voor een lichte vorm van wurgseks, maar ik heb harder geduwd dan ik zelf doorhad.” De beschuldigde benadrukte dat het nooit zijn bedoeling was om haar te doden.

Jonny Van D. en slachtoffer Shashia Moreau hadden elkaar leren kennen via hun gedeelde passie voor cosplay - mensen die zich in hun favoriete fantasypersonage verkleden - en Pokémon. Van Den B. had haar enkele Pokémonfiguurtjes aangeboden, die ze bij hem mocht komen ophalen. De beschuldigde gaf toe dat hij op seksueel contact hoopte.

Ze hadden op 7 februari 2017 afgesproken in het Centraal Station van Antwerpen. Toen Shashia hem een bericht stuurde dat ze wat later was, had hij haar gezegd dat ze ‘gestraft’ zou worden, ‘hard gestraft’ zelfs. ,,Een hint naar seksueel contact. Ik denk dat haar antwoord ‘nee’ was”, zei Van Den B.

Achterwerk betast

Quote Toen ik klaar was, merkte ik dat ze niet meer ademde of reageerde en raakte ik in paniek Jonny Van Den B. Ze waren samen van het station naar zijn appartement aan de Van Stralenstraat gewandeld. Shashia had volgens hem enkele minuten naar zijn Pokémonfiguurtjes gekeken, die in een vitrinekast stonden. ,,Het was niet wat ze ervan verwacht had. Ik heb toen haar achterwerk betast. Ze draaide zich verbaasd om en toen ben ik haar gaan kussen. Ze kuste me terug en toen zijn we naar de slaapkamer gegaan.”

Ze hadden seks. ,,Eerst normaal, dan ruwer, maar geen SM-toestanden. Ze bezeerde op een bepaald moment haar achterhoofd tegen het bed of tegen de muur. Dat zorgde voor een klein oponthoud, maar daarna gingen we gewoon verder. Ik greep met beide handen haar keel vast voor een lichte vorm van wurgseks, maar ik heb harder geduwd dan ik zelf doorhad. Toen ik klaar was, merkte ik dat ze niet meer ademde of reageerde en raakte ik in paniek.”

Berichtjes

Van Den B. meende dat het te laat was om de hulpdiensten te bellen en vreesde dat niemand hem zou geloven dat het om een ongeval ging. ,,Ik besefte dat ik van haar af moest. Ik kocht een schop en groef een gat in de tuin, maar die bleek niet lang genoeg. Daarom heb ik haar benen en armen aan elkaar gebonden, zodat ze erin paste.”

Hij stopte haar kleren in een vuilniszak en gaf die mee met de vuilniswagen. Hij probeerde ook een bloedvlek uit zijn matras te verwijderen. Intussen deed hij zijn uiterste best om iedere verdenking van zich af te wenden. Van Den B. stuurde berichten met haar mobieltje naar zichzelf en naar een vriend om te laten doen voorkomen dat de afspraak niet was doorgegaan. Hij vertelde ook aan haar familie dat Shashia niet was komen opdagen. ,,Ik ben mezelf dingen gaan wijsmaken en heb op dat moment foute beslissingen genomen.”

Ongeluk versus moord

,,Als het in uw ogen een ongeval was, waarom hebt u dan zo lang gewacht om dit te vertellen? U wordt hier wel beschuldigd van moord”, stelde rechter Dirk Thys. ,,Ik probeerde het te verdringen en ik heb het daar met mijn andere advocaten ook nooit over gehad.”

,,Hebt u zelf nog iets te zeggen?”, vroeg de voorzitter op het einde van het verhoor. ,,Op het feit na dat het afschuwelijk is wat er gebeurd is, kan ik niets zeggen”, zei Van Den B. Tot een spijtbetuiging of excuses naar de familie van het slachtoffer kwam hij niet.