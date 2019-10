Daan Schuurmans speelt Jeroen Dijsselbloem: ‘Ik had hem graag wat tips gegeven’

Nederlan­der verbannen uit Thailand: autoritei­ten waarschu­wen toeristen voor strengere handhaving

16:41 Een 46-jarige Nederlander is in Thailand gearresteerd omdat zijn visum was verlopen. Na het betalen van een boete of het uitzitten van een gevangenisstraf zal hij het land worden uitgezet. De arrestatie van Alexander de R. is een van een reeks voorbeelden waarmee de Thaise overheid wil laten zien dat ze streng optreedt tegen toeristen die de regels overtreden.