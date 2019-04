Cyprus verbijsterd en boos over lakse politie bij ‘eerste seriemoordenaar ooit op het eiland’

Cyprus had deze sinistere primeur graag overgeslagen maar ‘de eerste seriemoordenaar ooit’ op het eiland is een feit. Een Griekse commandant van de Cypriotische Nationale Garde heeft bekend dat hij de laatste jaren tenminste zeven vrouwen en meisjes heeft vermoord. Waarschijnlijk heeft hij nog meer slachtoffers gemaakt, er wordt nu met buitenlandse hulp gespeurd naar meer vermiste vrouwen.

Op het door Grieken en Turken gedeelde eiland heerst naast verbijstering ook grote woede. Er zijn vragen voor de politie die erg traag reageerde toen de nu gevonden vrouwen vermist werden. ,,Er was een ongekende onverschilligheid, simpelweg omdat deze mensen niet Cypriotisch waren”, meent een woordvoerder van de grootste oppositiepartij AKEL, die eist dat de nationale politiechef en de justitieminister opstappen. ,,Die vrouwen kwamen hier om geld te verdienen, om hun familie te helpen, ze waren ver weg van huis. De aarde slokte hen op en niemand was geïnteresseerd.”

Selectief

President Nicos Anastasiades zei vrijdag dat hij de afkeer van de bevolking deelt over ‘de moorden op de schijnbaar selectief gekozen buitenlandse vrouwen die in ons land waren om te werken’. Hij riep verder iedereen op om kalm te blijven. Justitieminister Ionas Nicolaou en politiechef Zacharias Chrysostomou melden dat een onderzoek is ingesteld naar mogelijke lacunes in de opsporing van vermiste personen. Intussen blijft de politie zoeken naar de andere slachtoffers.

De zaak ging rollen na de vondst van twee vrouwenlichamen. Marry Rose Tiburcio (38) en Arian Palanos Lozano (28), beiden afkomstig uit de Filippijnen, waren sinds vorig mei en augustus vorig jaar vermist. Hun lijken bleken begraven in de schachten van een verlaten ertsmijn. Via het mobieltje van een van slachtoffers kwam legerofficier Nicos Metaxas (35) in beeld. Hij was actief via datingsites, had contact gehad met beide slachtoffers en niet alleen met hen.

Volledig scherm De politie doet onderzoek naar mogelijk meer slachtoffers van de seriemoordenaar in het meer van Kokkinopezoula nabij het dorp Mitsero. © REUTERS

Metaxas werd aangehouden en heeft inmiddels bekend dat hij de afgelopen drie jaar zeker vijf vrouwen en twee meisjes heeft vermoord. Op zijn aanwijzingen vond de politie donderdag de stoffelijke resten van een nog ongeïdentificeerde vrouw van Nepalese of Indische afkomst. Ze werden teruggevonden in een put bij een legerschietbaan.

Dit weekeinde wordt op drie verschillende locaties ten westen van hoofdstad Nicosia gezocht naar de andere slachtoffers, inclusief twee kinderen.

De verdachte bekende ook het 6-jarige dochtertje van Marry Rose te hebben vermoord. De lijken van een Roemeense moeder (36) en haar dochter van 8 jaar oud zouden eveneens ergens zijn verstopt. Zij verdwenen allebei in 2016. Verder wordt het ergste gevreesd voor een Filippijnse vrouw van 31 van wie sinds eind 2017 niets meer werd vernomen.

Onverschilligheid

De rode draad bij de moorden is dat alle vrouwen uit het buitenland kwamen. Was het om die reden dat niemand hun vermissing serieus nam of echt op onderzoek uitging? Dat is de grote vraag op Cyprus. De politie wordt racisme en zelfs vrouwenhaat verweten.