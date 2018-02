Cyberaanval op Spelen bedoeld om te verstoren

De organisatoren van de Winterspelen hebben de cyberaanval bevestigd, maar ze willen niets zeggen over de achtergronden. ,,We gaan hier niet op reageren. We zijn hiermee bezig. We zorgen ervoor dat de systemen veilig zijn en ze zijn veilig'', zei een woordvoerder van het Internationaal Olympisch Comité. Volgens Zuid-Korea waren er ,,een paar problemen'' bij systemen die niet essentieel zijn.



Tijdens de openingsceremonie viel de wifiverbinding uit. Ook was een olympische site uit de lucht, waardoor toeschouwers geen tickets konden printen. Het is echter niet helemaal duidelijk of dit door de cyberaanval komt. Na een halve dag waren de systemen hersteld.