Curaçao wil echt geen homohuwelijk en gaat in cassatie tegen verplichting van rechter

België verdenkt Qatar van corruptie in EU: meerdere invallen in Brussel, oud-parlementa­riër gehoord

De politie in Brussel heeft vanochtend op zestien plaatsen huiszoeking gedaan in verband met een groot onderzoek naar corruptie in het Europees Parlement (EP). Vermoed wordt dat ‘een land in de Perzische Golf’ invloed probeert te kopen in de Europese politiek. Dit wordt bevestigd door het federaal parket.

9 december