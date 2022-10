Cubaanse kustwacht in botsing met migrantenboot: vijf doden

De Amerikaanse ambassade in Havana drukte op Twitter haar medeleven uit. ,,Terwijl we de veilige en legale migratieroutes versterken, blijven we waarschuwen voor gevaarlijke en soms dodelijke pogingen tot illegale migratie.’’

Door tekorten aan voedsel, medicijnen en brandstof, gelinkt aan de frequente stroomonderbrekingen, is het aantal Cubaanse migranten gestegen tot het hoogste niveau in 40 jaar, meldt persagentschap AP. De meeste Cubanen vertrekken per vliegtuig naar Nicaragua en reizen vervolgens over land naar de Amerikaanse grens, vaak naar Texas en Arizona. Maar een groeiend aantal probeert per boot de gevaarlijke overtocht te maken naar de zuidkust van de Verenigde Staten. Tussen oktober 2021 en augustus 2022 heeft de Amerikaanse kustwacht meer dan 4.600 Cubanen onderschept die per boot reisden, bijna zes keer meer dan in heel 2020.