Cruiseschepen die niet meer mogen aanmeren in Venetië krijgen 57,5 miljoen euro

Ouders van schutter Amerikaan­se school aange­klaagd

De ouders van de 15-jarige jongen die wordt vervolgd voor de fatale schietpartij op zijn middelbare school in het Amerikaanse Oxford worden ook aangeklaagd. Justitie in de staat Michigan verdenkt de ouders van de tiener van onopzettelijke doodslag mede omdat het gebruikte wapen bij hen thuis niet achter slot en grendel lag. Voor het paar is een opsporingsbevel uitgevaardigd en ze worden naar verwachting snel aangehouden. Ze waren een paar uur verdwenen, maar laten via hun advocaat weten dat ze voor hun eigen veiligheid zich op een andere plek bevinden buiten de stad. Op dood door schuld staat maximaal vijftien jaar cel.

22:54