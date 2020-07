Crisiscentrum België: Driejarig meisje gestorven aan coronavirus

Tijdens de persconferentie van het Crisiscentrum deelde Catry mee dat er ‘een driejarig meisje is gestorven aan Covid-19'. ,,Dit raakt ons diep, als wetenschappers, maar ook als ouders. We willen dan ook ons diepste medeleven betuigen aan de familie”. Het kind zou ernstige onderliggende aandoeningen gehad hebben. Eind maart overleed in Gent een twaalfjarig meisje.



In Nederland kwam, volgens de cijfers van Rijksinstituut voor Volksgezondheid (RIVM), slechts één coronapatiënt in de leeftijdcategorie 15 tot 19 jaar aan Covid-19 te overlijden. De exacte leeftijd is niet bekend, maar het zou het jongste slachtoffer in ons land zijn. Het RIVM liet weten dat deze jonge patiënt ook onderliggend lijden had. Het recentste aantal coronadoden staat op 6136, waarvan de helft 83 jaar of ouder was.



Gemiddeld zijn er in België drie sterfgevallen per dag, zegt Catry. ,,Recent nog iemand van 18 jaar. Laat dit een wake-upcall zijn. Het is uitzonderlijk dat jonge mensen overlijden, maar het moet duidelijk zijn dat niemand immuun is. Niemand kan zich permitteren om Covid-19 te negeren. Laat dit ons terug met de voeten op de grond zetten. Het virus is er nog steeds. We mogen onze aandacht niet laten verslappen.”