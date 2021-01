Criminelen, ondernemers en politici voor de rechter in megaproces tegen Italiaanse maffia

VIDEO Dit is wat Trump precies zegt in zijn videobood­schap

8 januari President Trump heeft voor het eerst sinds de aanval op het Capitool in het openbaar over de gebeurtenissen van afgelopen woensdag gesproken. In een video die hij op Twitter plaatste, sprak hij zijn afschuw uit over de gewelddadige coupe in Washington. Ook erkende Trump voor het eerst dat hij de verkiezingen heeft verloren en daarmee dus dat Joe Biden de nieuwe president wordt.