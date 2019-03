Couscous verenigt Noord-Afrika: gerecht moet werelderfgoed worden

Drie mannen aangehou­den in Antwerpen na wilde achtervol­ging die begon in Nederland

11:21 Na een lange achtervolging heeft de politie drie mannen opgepakt in de Antwerpse wijk Borgerhout. De verdachten ontvluchtten in de nacht van vrijdag op zaterdag een controle van de Nederlandse politie. De dolle achtervolging strandde in Borgerhout en de politie moest meerdere waarschuwingsschoten lossen. Volgens een getuige zette de Belgische politie 20 auto's in.