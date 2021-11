Coupplegers Soedan laten vier gearresteerde ministers vrij

De vrijgelaten ministers zijn die van Telecommunicatie, Handel, Informatie en Jeugd en Sport. Guterres herhaalde ook zijn oproep om premier Abdullah Hamduk vrij te laten, die onder huisarrest zit, en om de afgezette overgangsregering te herstellen. In een telefoongesprek met generaal Burhan vroeg de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken donderdag om hetzelfde, zo staat in een verklaring van het Amerikaanse ministerie.

Het leger in Soedan, een van de grootste landen in Afrika, pakte 25 oktober premier Hamduk op en riep de noodtoestand uit. Volgens het leger was de machtsgreep nodig om een burgeroorlog te vermijden. Hamduk stond aan het hoofd van een coalitie van burgers en militairen die Soedan zou moeten leiden naar vrije verkiezingen. Ook andere politici en activisten die een belangrijke rol speelden in de overgangsregering werden gearresteerd. Velen van hen zitten nog vast.