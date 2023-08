Coupplegers Niger geven politie bevel Franse ambassadeur land uit te zetten

Republi­kein­se senator (81) ‘verstijft’ wéér tijdens persconfe­ren­tie

De Republikeinse fractievoorzitter in de Senaat Mitch McConnell is tijdens een persconferentie kort verstijfd. Wanneer hem gevraagd wordt of hij zich weer verkiesbaar zal stellen in 2026, blijft hij ruim een halve minuut stil en lijkt voor zich uit te staren.