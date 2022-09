Costa Rica neemt 2,5 ton cocaïne in beslag met bestemming België

Eeuwenoude gestolen kunstobjec­ten uit Met Museum New York in beslag genomen

Bijna dertig gestolen kunstobjecten, met een gezamenlijke waarde van 13 miljoen dollar (ruim 13 miljoen euro), zijn door de autoriteiten uit het Metropolitan Museum of Art in New York gehaald. De eeuwenoude voorwerpen uit Rome, Griekenland en Egypte blijken te zijn gestolen en zullen worden teruggegeven aan de landen van herkomst.

3 september