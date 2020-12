Coronavrije dorpen in Spanje: geluk, isolement of toch de schone lucht?

Communica­tie­team van Bidens regering bestaat volledig uit vrouwen

30 november De aanstaande president van Amerika Joe Biden heeft voor het communicatieteam van het Witte Huis alleen maar vrouwen aangesteld. Een keuze waar hij trots op is, zo laat hij in een verklaring weten. Volgens hem is het de eerste keer in de Amerikaanse geschiedenis dat de zeven belangrijkste communicatiefuncties door vrouwen worden vervuld.