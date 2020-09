Coronavirus verspreidt zich in India nog sneller dan in de VS

Het coronavirus verspreidt zich in India in een sneller tempo dan in de Verenigde Staten en Brazilië. De afgelopen twee weken kwamen er een miljoen besmettingen bij, de grootste stijging ter wereld. Het land telt nu ruim 4 miljoen gevallen. De zorgsector staat op instorten. ’En het ergste moet nog komen.’

In de afgelopen 24 uur zijn in India 89.432 nieuwe coronabesmettingen geregistreerd. Het ministerie van Volksgezondheid meldt vandaag ook 1089 nieuwe sterfgevallen, waarmee het aantal coronadoden op 69.561 komt.

Met de ruim vier miljoen besmettingen is India hard op weg om Brazilië, het op een na zwaarst getroffen land ter wereld, voorbij te streven. De Verenigde Staten hebben nog steeds de meeste besmettingen (6,2 miljoen).

Aanvankelijk hield het coronavirus vooral huis in grote, dichtbevolkte steden, zoals Delhi en Mumbai. Inmiddels verspreidt het zich als een olievlek naar bijna alle staten, en ook naar dorpen en kleinere steden. Arvind Kejriwal, chef-minister in Delhi, zegt dat er geen reden tot paniek is en dat de situatie in zijn stad ‘onder controle’ is.

Traag

De forse stijging verbaast deskundigen niet. De Indiase regering reageerde aanvankelijk traag op de uitbraak van het virus. Eind maart werd ze toch gedwongen tot het invoeren van de strengste lockdown ter wereld.

Volledig scherm Sinds juni is de economie weer opgestart © AFP

De economie lag twee maanden stil, zodat de gezondheidszorg alle ruimte had om het virus te bestrijden. De strikte maatregelen zorgden voor een hoge werkloosheid en duwden miljoenen mensen de armoede in. Uit wanhoop trokken veel arbeiders te voet naar andere gebieden op zoek naar werk.

In rook opgaan

India dreigt een grote toekomst als economische wereldmacht in rook te zien opgaan. Voor de coronacrisis behoorde het land tot de vijf grootste economieën ter wereld. Maar het laatste kwartaal is de economie met 23 procent gekrompen.

,,Dit is waarschijnlijk de ergste situatie waarin India zich bevindt sinds de onafhankelijkheid’’, zegt econoom Jayati Ghosh in The New York Post. ,,Mensen hebben geen geld. Investeerders gaan niet investeren als er geen markt is. En de kosten zijn voor de meeste producties gestegen.’’

Volledig scherm Controles in India. © AFP

De financiële klap door de lockdown is zo groot, dat de regering besloot de economische en sociale activiteiten vanaf juni in fasen weer op te starten. De versoepeling leidt nu tot een de stijging van het aantal besmettingen.

De Indiase regering zei deze week dat in 24 uur een recordaantal van 1,17 miljoen coronatesten is uitgevoerd, waarmee het totale aantal testen op meer dan 45,5 miljoen komt. Maar op een bevolking van 1,4 miljard inwoners is dit een van de laagste testpercentages in een land met een van de grootste uitbraken.

Deskundige waarschuwen bovendien dat de testen die goedkoper zijn en sneller een uitslag geven, minder nauwkeurig zijn. Het gevaar is dat de testen velen die besmet zijn met het coronavirus ten onrechte ‘gezond’ verklaren. Waarschijnlijk is de pandemie veel groter dan de officiële cijfers laten zien.

Grimmig

In Uttar Pradesh, de dichtstbevolkte staat van India met een slecht zorgsysteem, is de situatie grimmig. Met in totaal 253.175 besmettingen en 3.762 sterfgevallen, wacht een grote golf maar heeft een tekort aan ziekenhuisbedden.

Volledig scherm Coronatest in India © AP

Sujata Prakash, een verpleegster in de hoofdstad Lucknow, testte onlangs positief op het coronavirus. Maar de afdeling waar ze werkte, weigerde haar opname omdat er geen bed was. Ze wachtte meer dan 24 uur buiten de operatieafdeling, zittend op de stoelen van de patiënten, voordat ze er een kreeg toegewezen.

Anderen hebben minder geluk. Journalist Amrit Mohan Dubey werd afgelopen week ziek, woensdagochtend verslechterde zijn situatie plots snel. Zijn vrienden belden een ambulance, maar die kwam pas na twee uur. Tegen de tijd dat Dubey naar het ziekenhuis werd gebracht, stierf hij.

Gedragsmoeheid

Op het platteland van Maharashtra, de zwaarst getroffen staat met 863.062 besmettingen en 25.964 doden, zeiden artsen dat maatregelen zoals het dragen van maskers en het wassen van de handen nu grotendeels waren afgeschaft.

,,Er treedt een gedragsmoeheid op”, zegt ziekenhuisdirecteur Kalantri in het dorp Sevagram. ,,Het ergste moet nog komen. Er is geen licht aan het einde van de tunnel.’’