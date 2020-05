Coronadrama in Zweeds verzorgingshuis: justitie onderzoekt 35 doden

Justitie in Zweden onderzoekt de dood van 35 bewoners door het coronoavirus in een verzorgingshuis. Medewerkers zeggen onbeschermd te moeten ‘pendelen’ tussen zieke en gezonde ouderen. Daardoor is inmiddels ruim een derde van de bewoners overleden.

Het Openbaar Ministerie is een strafrechtelijk vooronderzoek gestart naar misstanden in verzorgingshuis Berga in Solna, een gemeente ten noorden van Stockholm.

Een Zweedse vakbond sloeg alarm na een veiligheidscontrole. De bond constateerde dat het verzorgingshuis de coronarichtlijnen aan zijn laars lapt. Het personeel ging van bewoners die met corona besmet zijn naar bewoners die nog niet besmet waren, zonder tussendoor andere kleren of mondmaskers te verwisselen.

Volgens het rapport van de vakbond is het vaak onduidelijk welke bewoners wel of niet besmet zijn. Beschermende middelen, die bedoeld zijn voor eenmalig gebruik, worden hergebruikt. Ook zou de opslag van materiaal vies zijn.

Sindsdien zijn zeker 35 mensen overleden, ruim een derde van de 96 bewoners. Bijna de helft van de medewerkers zou ziek zijn (geweest). De Zweedse Arbeidsinspectie spreekt van een zorgwekkende situatie.

Volledig scherm Straatbeeld in Stockholm waar de horeca gewoon open is. © AFP

Medewerkers hebben tegen de nieuwszender SVT verklaard dat er een groot tekort is aan beschermende middelen. Desondanks werden ze gedwongen om zonder juiste bescherming te pendelen tussen afdelingen van zieke en gezonde bewoners. Daarmee hebben ze het virus mogelijk verder verspreid binnen het verzorgingshuis. ,,Het is tijd dat de waarheid naar buiten komt’’, zegt een medewerkster.

Schande

In de Zweedse krant Aftonbladet spreekt Helén Glückman, die haar vader Jan in het verzorgingshuis verloor aan corona, schande over het tekort aan beschermende middelen en het gebrek aan informatie over hoe die gebruikt moeten worden. ,,Het is afschuwelijk. Dat betekent dat medewerkers niet de kans hebben gekregen de verspreiding van het virus tegen te gaan’’, zegt Glückman.

Het OM onderzoekt of arbo-regels zijn overtreden, waarmee mogelijk levens van anderen in gevaar zijn gebracht. ,,Er zijn meldingen over hoge sterftecijfers onder de bewoners, dat een deel van het personeel besmet is met Covid-19 en dat de richtlijnen niet zijn nageleefd’’, zegt de Zweedse aanklager Gunnar Jonasson. ,,Het vooronderzoek bevindt zich in een beginstadium en er is momenteel nog geen verdachte.’’

De gemeente Solna start ook zelf een onderzoek naar Berga. ,,Het feit dat het OM een vooronderzoek start, laat zien hoe ernstig het is’’, zegt gemeenteraadslid Arne Öberg in de lokale krant Mitti. ,,Dit versterkt ons voorstel voor een onafhankelijk extern onderzoek.’’

Volledig scherm Een billboard waarop Zweden worden opgeroepen huis te blijven. © AFP

De organisatie waar het verzorgingshuis onder valt, reageert in diezelfde krant verbaasd op de klachten. Het bedrijf zegt volgens de regels te hebben gewerkt. ,,We weten niet wat in de melding staat of wie de melding heeft gedaan’’, zegt bestuursvoorzitter Sakarias Mardh. ,,We laten een onafhankelijke partij dit graag onderzoeken, omdat we weten dat we er alles aan hebben gedaan tijdens deze pandemie.’’

Niet gelukt

De Zweedse autoriteiten gaven eerder al toe dat het niet is gelukt om het coronavirus weg te houden uit de verzorgingshuizen. Het aantal overleden senioren maakt een aanzienlijk deel uit van het totale aantal doden, dat veel hoger ligt dan in omringende landen waar strengere maatregelen zijn genomen.

Gisteren passeerde het dodental in Zweden de 3000. Vakbonden waarschuwen al langer dat het in veel verzorgingshuizen ontbreekt aan persoonlijke beschermingsmiddelen en veiligheidsprocedures.

Zweden heeft minder strenge maatregelen genomen tegen verspreiding van het virus dan andere Europese landen. De regering vroeg haar 10 miljoen inwoners om vooral zelf verantwoordelijkheid te nemen.

Volgens Johns Hopkins University zijn er 24.623 besmettingsgevallen in Zweden vastgesteld, tegenover 10.281 in Denemarken, 8034 in Noorwegen en 5673 in Finland. Het aantal doden ligt in Zweden ongeveer zes keer zo hoog als in Denemarken, vijftien keer zo hoog als in Noorwegen en elf keer zo hoog als in Finland.