Corona-uitbraak na Suikerfeest in Duitsland: massatest onder flatbewoners

Om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan, is het openbare leven flink ingeperkt. Zo zijn alle scholen in de stad en daarnaast ook enkele scholen en crèches in het arrondissement gesloten en mag er twee weken niet getraind of gespeeld worden bij sportverenigingen. Dit omdat veel contactpersonen daar actief zijn, aldus het stadsbestuur.

Het is nog onduidelijk of de schendingen van de coronaregels een staartje krijgen. De autoriteiten in Göttingen concentreren zich voorlopig op het opsporen van de besmettingsketen. ,,Zodra ze wat meer speelruimte hebben, zullen ze beslissen tegen wie een administratieve procedure wegens overtreding van de regels wordt opgestart en wie strafrechtelijk vervolgd zal worden’’, verklaarde een woordvoerder van het Openbaar Ministerie.

Andere virusuitbraken

De corona-uitbraak in Göttingen is niet de eerste in de deelstaat Nedersaksen. Half mei gebeurde dat in de omgeving van Leer, vlak over de grens bij Nieuweschans, waar een heropeningsavond van een restaurant de oorzaak zou zijn geweest. Minstens 34 personen raakten besmet, 281 gingen thuis in quarantaine. In Bremerhaven raakten minstens elf personen onder wie twee kinderen besmet na een Suikerfeestviering. Bij de Pinkstergemeente in dezelfde stad kregen 29 leden het virus na privéontmoetingen. Nog eens 29 anderen uit Cuxhaven raakten eveneens besmet.